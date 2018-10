Pokémon Let’s Go stellt neues Feature vor: Meistertrainer sind eine besondere Herausforderung

The Pokémon Company und Nintendo haben heute mit den Meistertrainern ein neues Feature für Pokémon: Let’s Go, Pikachu! und Pokémon: Let’s Go, Evoli! vorgestellt. Diese Meistertrainer können Spieler herausfordern, nachdem sie Champ der Pokémon-Liga geworden sind. Meistertrainer trainieren ein besonderes Pokémon und Spieler müssen natürlich mit dem gleichen Pokémon wie der Meistertrainer antreten.

In Pokémon: Let’s Go, Pikachu! und Pokémon: Let’s Go, Evoli! hört der Spaß nicht auf, nachdem der Spieler Champ der Pokémon-Liga geworden ist. Mit dem Erringen des begehrten Titels tauchen „Meistertrainer“ auf, die sich dem Training einer bestimmten Pokémon-Art verschrieben haben. Dementsprechend gibt es einen Meistertrainer für jede Pokémon-Art in der Kanto-Region. Über ihren Köpfen erscheint das Symbol ihres jeweiligen Lieblings-Pokémon. Gegen einen Meistertrainer zu kämpfen, stellt eine wahre Kraftprobe dar, da der Einsatz von Items während des Kampfes nicht möglich ist. Fans, die siegreich aus dem Duell hervorgehen, erhalten den Titel des jeweiligen Meistertrainers. Diese ruhmreichen Titel können dann während eines Link-Kampfs angezeigt werden.

Pokémon: Let's Go, Pikachu! und Pokémon: Let's Go, Evoli! erscheinen am 16. November 2018 exklusiv für Nintendo Switch. Am gleichen Tag erscheint auch der Pokéball Plus im Handel.

Der neue Trailer für Meistertrainer: