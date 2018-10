Der Launchtrailer zu Spyro Reignited Trilogy

Mehr als zwei Wochen vor dem Launch hat Activision den Launchtrailer zu Spyro Reignited Trilogy* veröffentlicht. Eine weitere kurzfristige Verschiebung ist also ganz schön unwahrscheinlich, das sieht man auch bei Activision so. Die HD-Trilogie enthält die komplett erneuerten Spiele Spyro the Dragon, Spyro 2: Gateway to Glimmer und Spyro 3: Year of the Dragon.

Der Meister der Flammen ist zurück! Wie immer ist er Feuer und Flamme und jetzt brennt er auf neue Abenteuer in atemberaubendem HD. In der Spielesammlung Spyro Reignited Trilogy heizt Spyro seinen Gegnern ein wie nie zuvor. Lass die Spannung der drei Originalspiele aufflammen. Erkunde riesige Reiche und triff die hitzigen Persönlichkeiten des Abenteuers in vollständig neu gemasterter Pracht wieder. Denn es gibt nur einen Drachen, der gerufen wird, wann immer ein Reich in Gefahr ist.

Fans entfachen das Feuer ab dem 13. November 2018 erneut.