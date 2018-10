Erster Blick auf YU-NO’s Great Adventure

5pb. hat das erste Bild veröffentlicht, das euch einen Eindruck aus YU-NO’s Great Adventure präsentiert. Das Actionspiel liegt den ersten Exemplaren der Nintendo-Switch-Fassung von YU-NO: A Girl Who Chants Love at the Bound of this World als Bonus bei. In Japan soll diese Version des Remakes im Frühling 2019 erscheinen.

In Japan erschien das Videospiel im März 2017 für PlayStation 4 und PlayStation Vita. Spike Chunsoft hat bereits eine Lokalisierung für den Westen bestätigt. Allerdings wurden als Plattformen bisher nur PlayStation 4 und PCs bestätigt. Ob die Nintendo-Switch-Version ebenfalls in Europa und Nordamerika erscheinen wird, ist derzeit noch unklar.

via Gematsu