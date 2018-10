Drei neue NES-Spiele für Nintendo Switch Online

Wie Nintendo of America bekanntgegeben hat, wird das Angebot an NES-Spielen im Rahmen des kostenpflichtigen Abos von Nintendo Switch Online am 10. Oktober um drei neue Spiele erweitert. Im Programm sind dann auch NES Open Tournament Golf, Solomon’s Key und Super Dodge Ball Read spielbar. Bislang gibt es keine solche Ankündigung für Europa, doch man darf annehmen, dass das Programm hierzulande analog fortgeführt wird.

In den letzten Monaten sorgte Nintendo Switch Online vor allem für Kritik. Dass Cloud-Spielstände sofort nach Ablauf eines Abos gelöscht werden, wurde inzwischen durch Nintendo aber gerade gerückt. Nintendo zieht in dieser Hinsicht zwar nur der Konkurrenz nach, allerdings unterscheidet sich das Modell Nintendo Switch Online sowohl in Preis als auch in Sachen „Belohnungen“ von anderen Modellen. Die Abomodelle kosten zwischen 3,99 Euro und 19,99 Euro.

Im Gegenzug bietet Nintendo Switch Online verschiedene Vorzüge: