Der Launchtrailer zu Mega Man 11

„Mega Man 11“ – das hatten sich viele Fans vor einiger Zeit wohl nicht mehr träumen lassen. Ein neuer Teil der Mega-Man-Reihe ist nun jedoch für PS4, Xbox One sowie digital für Nintendo Switch und PCs in Europa erhältlich. In den USA gibt es auch eine Handelsversion der Switch-Fassung*. Es handelt sich um klassische Side-Scrolling-Action, Mega Man werden aber einige neue Features spendiert.

In Mega Man 11 springen, schlittern und schießen sich Spieler durch herausfordernde Level und stellen sich mächtigen, von Dr. Wily kontrollierten, Robot Mastern entgegen. Von besiegten Bossen absorbieren sie Kräfte – und helfen sich so selbst im Kampf gegen weitere Gegner. Dr. Light hat zudem einen Prototypen des Double-Gear-Systems in der Ausrüstung des blauen Helden implementiert – so verfügt Mega Man über brandneue Fähigkeiten, die ihm helfen, die Zeit zu verlangsamen oder seinen Mega Buster und weitere Waffen noch weiter zu verstärken. Allerdings ist Mega Man nicht der Einzige, der Zugriff auf die neue Ausrüstung hat; Dr. Wily hat Double Gear auch in seinen Roboter-Endbossen installiert.

Für Anfänger wie Veteranen will Mega Man 11 den passenden Schwierigkeitsgrad parat haben. Zudem gibt es eine Reihe klassischer Modi und Herausforderungen wie Time Attack oder Score Attack und Modi wie Balloon Rush und Jump Saver. Spieler vergleichen sich in Online-Bestenlisten, aber vorab habt ihr auch die Möglichkeit, eine kostenlose Demo auszuprobieren.