Keine PlayStation Experience in diesem Jahr

Sony wird in diesem Jahr keine PlayStation Experience austragen. Einst wurde diese ins Leben gerufen, um Fans lokal die Möglichkeit zu geben, Hand an diverse kommende und aktuelle Sony-Games zu legen. In den letzten Jahren gab es dank der Keynote-Veranstaltung im Rahmen des Events aber auch immer wieder Überraschungen, Ankündigungen und neue Videos. Im letzten Jahr kündigte man beispielsweise MediEvil Remastered an, zeigte Gameplay aus Concrete Genie und Fe und bei einem Panel zum Event gab es neue Details zu The Last of Us: Part II.

Shawn Layden erklärte im PlayStation Blogcast, warum es in diesem Jahr keine PlayStation Experience geben wird.

„Ich weiß, dass einige Leute enttäuscht sein werden, aber wir haben uns dazu entschieden, in diesem Jahr keine PlayStation Experience abzuhalten. […] Wir haben Spider-Man gerade veröffentlicht und wir schauen auf 2019 mit Spielen wie Dreams und Days Gone, aber wir haben nicht genug, um die Leute in Nordamerika in einer Location zu so einem Event zusammenzubringen. Wir wollen keine Erwartungen erzeugen, die wir dann nicht bedienen. Es war eine harte Entscheidung.“

Dafür wird es auch in diesem Jahr die PlayStation Awards 2018 geben, die seit 1995 jährlich abgehalten werden. Am 3. Dezember werden die Awards im Grand Prince Hotel New Takanawa in Tokio verliehen. Die Verleihung wird live über YouTube gestreamt.

via Gematsu