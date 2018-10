Video-Dokumentation zu Soulcalibur veröffentlicht

By

Bandai Namco veröffentlicht den ersten Teil einer neuen Dokumentationsreihe zur Soulcalibur-Serie mit dem Namen “Souls and Swords: The Rise of Soulcalibur”, die die Ursprünge der Reihe beleuchtet.

Begonnen hat die langjährige Serie 1995 mit dem Spiel Soul Edge in japanischen Arcade-Hallen. Im Jahr 1998 folgte das erste Soulcalibur. Schon damals war die Fighting-Games-Reihe für das waffenbasierte Gameplay bekannt.

Soulcalibur VI erscheint am 19. Oktober 2018 für PlayStation 4, Xbox One und digital für PCs.

via Gematsu