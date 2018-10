„Core“-Pokémon soll Konnektivität mit Let’s Go bieten

Die Ankündigung eines „Core“-Pokémon für Nintendo Switch dürfen langjährige Fans der Reihe durchaus auch als Versprechen verstehen. Pokémon Let’s Go ist in vielerlei Hinsicht stark vereinfacht. Eine Entwicklung, die nicht alle Fans der Reihe begrüßen. Die Konnektivität mit Pokémon GO verstärkt so manche Kritik. Ob sich auch Freunde der „Core“-Reihe damit anfreunden müssen, ist offen. Aber zumindest eine Konnektivität mit Pokémon Let’s Go ist geplant.

Das Tauschen oder Versenden von Pokémon innerhalb der Spiele der Reihe ist aufgrund der Hardwareunterschiede schwer. Doch mit Pokémon Bank und verschiedenen Tools kann man Pokémon zumindest an einem Ort versammeln. Mit Pokémon Let’s Go erscheint nun wieder ein Pokémon-Spiel auf einer neuen Hardware. Zumindest zwischen diesem Ableger und dem neuen „Core“-Pokémon soll ein Transfer möglich sein, wie Director Junichi Masuda nun in einem Interview gegenüber GameSpot bestätigte.

„Wichtig für die Fans“

„Wir denken immer über derartige Funktionen nach, besonders seitdem wir Pokémon Bank eingeführt haben“, so Masuda auf die Frage nach einer Möglichkeit zum Transfer zwischen Let’s Go und dem neuen „Core“-Pokémon. „Nun ist es möglich, bis hin zu Pokémon Ultrasonne und Ultramond die Pokémon zu speichern und wir wissen, wie wichtig das für die Fans ist. Die Leute wären natürlich traurig, wenn sie ihre Pokémon nicht in einem zukünftigen Spiel verwenden könnten.“ Er könne noch nicht ins Detail gehen, weil man noch immer dabei sei, Wege zu finden. „Aber wir haben Pläne, dass Spieler ihre Pokémon auch im nächsten Spiel verwenden können.“

Details zum „Core“-Pokémon sind bisher rar. Der Titel soll in der zweiten Jahreshälfte 2019 für Nintendo Switch erscheinen. Pokémon Let’s Go hingegen steht unmittelbar vor seiner Veröffentlichung am 16. November 2018.