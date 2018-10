Capcom veröffentlicht Resident Evil, Resident Evil 0 und Resident Evil 4 für Nintendo Switch

Ein kleiner Port-Knaller: Capcom hat angekündigt, Resident Evil, Resident Evil 0 und Resident Evil 4 für Nintendo Switch zu veröffentlichen. Alle drei Spiele sollen im kommenden Jahr erscheinen. Konkrete Informationen zu technischen und inhaltlichen Neuerungen gibt es noch nicht. Capcom will in Bälde weitere Details verraten.

Besonders die Portierung von Resident Evil 4 hat angesichts der Nintendo-Vergangenheit des Spiels natürlich ihren Reiz. Ansonsten sind die Portierungen wohl keine große Überraschung. Capcom portiert in letzter Zeit, was das Zeug hält. Auch die Resident-Evil-Reihe hat in den letzten Jahren zahlreiche Portierungen und Remakes erfahren. Dass früher oder später auch Nintendo Switch in den Kreis der Hardware aufgenommen wird, durfte wohl erwartet werden.