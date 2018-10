Konami veröffentlicht Launchtrailer zu Castlevania Requiem: Symphony of the Night and Rondo of Blood

Pünktlich zu Halloween steht Castlevania Requiem: Symphony of the Night and Rondo of Blood seit heute im PlayStation Store zum Kauf bereit. Der Veröffentlichungstermin fällt aber günstigerweise auch noch mit einem anderen Termin zusammen. Auch die zweite Netflix-Staffel der Serie Castlevania geht heute in die nächste Runde.

Zum Bundle der beiden Castlevania-Klassiker führt Konami aus:

Castlevania Requiem: Symphony of the Night and Rondo of Blood ist ein Paket der beliebten Retro-Titel, die dank hochskaliertem 4K/1080p, atmosphärischen Spielhintergründen in hoher Auflösung, verschiedenen Render-Optionen, Trophäen und weiteren verbesserten Elementen den Ansprüchen an modernen Spielen gerecht werden. Zum ersten Mal überhaupt können Spieler Castlevania: Symphony of the Night zudem in englischer und japanischer Sprachausgabe spielen.

Castlevania Requiem kostet 19,99 Euro.