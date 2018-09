PlayStation Plus: Im Oktober mit Friday the 13th

Sony hat das Line-up für PlayStation Plus im Oktober vorgestellt. Im Halloween-Monat bekommen Abonnenten des kostenpflichtigen Dienstes unter anderem Friday the 13th: The Game auf die Konsolen. In der Adaption der Filmreihe müssen es sieben unschuldige Teenager mit einem verrückten Killer aufnehmen.

Das restliche Line-up muss zumindest in Sachen „große Namen“ ein wenig hinter den letzten Monaten zurückstecken. Mit Laser League wartet ein Multiplayerspiel, mit The Bridge ein Rätselspiel und 2064: Read Only Memories wurde kürzlich auch für Nintendo Switch veröffentlicht, für die wir es getestet haben.

Diese Spiele könnt ihr euch ab dem 2. Oktober herunterladen:

Friday the 13th: The Game (PS4)

Laser League (PS4)

Wissen ist Macht (PS Plus Bonus – PlayLink)

Master Reboot (PS3)

The Bridge (PS3, PS4, PS Vita)

Rocketbirds 2: Evolution (PS Vita, PS4)

2064: Read Only Memories (PS Vita, PS4)

Bis dahin könnt ihr euch auch noch das Angebot vom September sichern:

Destiny 2 (PS4)

God of War III: Remastered (PS4)

Here They Lie (PS Plus Bonus – PS-VR-kompatibel)

Another World – 20th Anniversary Edition (PS3 + PS4/PS Vita)

QUBE Director’s Cut (PS3 + PS4)

Foul Play (PS Vita + PS4)

Sparkle 2 (PS Vita)

via PlayStation Blog