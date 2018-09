Trailer zu killer7 zeigt die letzten vier Persönlichkeiten

Bereits vor einiger Zeit wurde bekannt, dass das erstmals vor über 13 Jahren für GameCube und PlayStation 2 veröffentlichte killer7 seinen Weg auf PCs finden wird. Noch in diesem Herbst soll es via Steam möglich sein, in die Rolle des Profikillers Harman Smith zu schlüpfen, der seine sieben unterschiedlichen Persönlichkeiten in die reale Welt manifestiert. Euer Ziel wird es sein, Kun Lan und seiner Organisation Heaven Smile das Handwerk zu legen und seine Pläne zur Weltherrschaft zu vernichten.

Publisher NIS America hat uns bereits die ersten drei Persönlichkeiten in einem Trailer vorgestellt. Nun wurde ein weiterer Trailer veröffentlicht, der uns die letzten vier Persönlichkeiten zeigt: Mask de Smith (The Wrestler), Coyote Smith (The Thief), Kaede Smith (Barefoot) und Con Smith (The Punk). Jede Persönlichkeit hat ihr eigenes Erscheinen mit dazugehöriger Waffe und Spezialfähigkeit, mit der man Geheimnisse aufdecken und Rätsel lösen muss.

via Gematsu