Shovel Knight erhält Gastauftritt in Brawlhalla

Blue Mammoth Games und Ubisoft haben angekündigt, dass der Shovel Knight als spielbarer Charakter in Brawlhalla hinzugefügt wird. Dabei tritt der blaue Ritter mit der Schaufel allerdings nicht als eigenständiger Kämpfer auf, sondern als Skin für einen anderen Charakter.

King Knight, Dark Knight, Plague Knight und Specter Knight sollen ebenfalls als Skins hinzugefügt werden. Wann das Update aufgespielt wird, ist noch nicht bekannt. Brawlhalla ist ein Free-to-play-Prügelspiel, das sich ähnlich wie Super Smash Bros. spielt. Die Spieler versuchen sich gegenseitig von der Stage zu stoßen und der Spieler, der die meisten KOs verteilt hat oder als Einziger übrig bleibt, gewinnt.

Neben einem lokalen Mehrspielermodus besteht auch die Möglichkeit, online gegen andere anzutreten. Jede Woche rotiert der Kader der sechs spielbaren Charaktere durch, sodass neue Spieler jeden Charakter kostenlos ausprobieren können. Wer einen Kämpfer dauerhaft spielen möchte, kann diesen im Ingame-Shop für erspielte Münzen erwerben. Mit sogenannten Mammoth Coins, die für Echtgeld gekauft werden können, lassen sich zusätzlich Skins für Charaktere und Waffen sowie Spottanimationen freischalten.

Brawlhalla ist für PlayStation 4 und PCs erhältlich. Am 6. November 2018 erscheint das Spiel auch für Xbox One und Nintendo Switch. Ab da tritt auch Rayman als spielbarer Charakter dem Kader bei. Shovel Knight erscheint in Bälde in einer quasi finalen Version mit allen Inhalten noch einmal physisch.

via Gematsu