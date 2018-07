Final Fantasy Brave Exvius kollaboriert mit Star Ocean

Nach der explosiven Kooperation mit Just Cause geht Final Fantasy Brave Exvius nun wieder in ruhigeres Fahrwasser über. Aktuell und noch bis zum 9. August sind neue Inhalte in Kollaboration mit Star Ocean: Anamnesis erhältlich. Seit einigen Tagen ist das Sci-Fi-Mobile-Game auch im Westen englischsprachig verfügbar.

Die beliebten Star-Ocean-Charaktere Fayt und Rena, die erstmals in der japanischen Version von Final Fantasy Brave Exvius erschienen, wurden jetzt erweitert sowie für das internationale Publikum verbessert und sind jetzt durch eine Besondere Beschwörung verfügbar. Fidel und Roddick sind ebenfalls durch eine Besondere Beschwörung verfügbar, während der fünfte Charakter Reimi durch eine Raubzugbeschwörung erhalten werden kann. Ein neues Raubzug-Ereignis wird ebenfalls stattfinden. Bei diesem Ereignis können Spieler gegen Jie Revorse aus dem ersten Star-Ocean-Spiel antreten, um Raubzugpunkte zu erlangen und verschiedene Belohnungen freizuschalten.

Final Fantasy Brave Exvius ist kostenlos auf Mobilgeräten spielbar und bietet deutsche Texte.