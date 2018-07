Deutsche Verkaufscharts: Sonic stürmt ins Mittelfeld

In den aktuellen deutschen Verkaufscharts kann Sonic überzeugen, aber es gelingt ihm nicht ganz, an all seinen Kontrahenten vorbeizurasen. Immerhin schafft der blaue Igel von Sega mit Sonic Mania Plus* aus dem Stand einen 5. Platz in den deutschen Xbox-One-Charts, einen 6. Platz in den PS4-Charts und Rang 7 in den Nintendo-Switch-Charts.

Meistverkaufter Xbox-One-Titel bleibt Jurassic World Evolution vor Crash Bandicoot N.Sane Trilogy. Auf PlayStation 4 müssen die Dinos einen Rückschlag bis auf Platz 3 wegstecken. Mit God of War und Monster Hunter: World stehen zwei alte Bekannte in der Gunst der deutschen PS4-Fans ganz oben.

In den Nintendo-Switch-Charts springt Captain Toad: Treasure Tracker, der diese Fähigkeit in seinem Spiel nicht beherrscht, auf Rang 1. Octopath Traveler fällt somit auf Platz 2 zurück. Die Nintendo-3DS-Version von Captain Toad schafft in ihrer Sparte ebenfalls die Spitzenposition. In den PC-Charts dominiert Die Sims 4 weiter.

via GfK