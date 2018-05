Utawarerumono Zan: Sechs Charaktere vorgestellt

Aquaplus hat die offizielle Webseite zu Utawarerumono Zan eröffnet und stellt euch sechs Charaktere vor, die bereits als spielbare Figuren bestätigt wurden. Zu diesen Personen gehören Haku, Kuon, Nekone, Ougi, Nosuri und Ukon.

Die ersten sechs Kämpfer

Haku (gesprochen von Keiji Fujiwara):

Hauptcharakter des Spiels ist der mysteriöse, unter Amnesie leidende Haku, der in einer Welt voller monströser Kreaturen erwacht. Die wenigen Erinnerungen, die Haku geblieben sind, sind sein Name und das wage Bild der bildhübschen Kuon. Gefangen in einer unbekannten Umgebung, ohne Aussicht auf eine schnelle Rückkehr, treibt ihn die Geschichte immer tiefer in den kriegerischen Konflikt zwischen Uzurusha und dem mächtigen Imperium Yamamoto. Als brillanter Stratege setzt er seine geistigen Fertigkeiten ein, um die Zivilbevölkerung zu schützen. Im Härtefall kann er jedoch jederzeit auf seine Kampffertigkeiten mit dem Fächer zurückgreifen.

Kuon (gesprochen von Risa Taneda):

Viel ist über Kuons Vergangenheit nicht bekannt, außer, dass sie eine intelligente und offenherzige Kräuterkundige ist. Im Gegensatz zum Hauptcharakter Haku liebt Kuon es, mitten im Geschehen zu stehen und ist damit eine große Hilfe im Kampf. Sie zieht den direkten Nahkampf vor und ist gleichzeitig, durch ihr Wissen über Kräuter und Medikamente, eine effiziente Heilerin. Kuon ist mit ihren Fähigkeiten nicht nur die perfekte Ergänzung zu Haku, sondern auch ein unverzichtbarer Teil des Teams.

Nekone (gesprochen von Inori Minase):

Nekone ist das genaue Gegenteil ihres Bruders Ukon. Während dieser mit seinen Söldnern unterwegs ist, sammelt Nekone in der Hauptstadt Belobigungen und Auszeichnungen. Das extrem intelligente Mädchen arbeitet trotz ihres Alters bereits daran eine Gelehrte der Philosophie zu werden. Während Hakus faule Art sie eher irritiert, entwickelt sie eine enge Bindung zu Kuon. Obwohl Nekone noch ein Kind ist, beweist sie sich im Kampf als große Heilerin und fähige Strategin.

Ougi (gesprochen von Takahiro Sakurai):

Nosuris jüngerer Bruder, der seine ältere Schwester in allen Lagen unterstützt. Er ist noch jung, aber er benimmt sich sehr höflich und besitzt einen scharfen Verstand.

Nosuri (gesprochen von Nozomi Yamamoto):

Eine heldenhafte Diebin, die ihre Mannschaft nach sich selbst benannt hat. Sie ist ein überschwängliches und aufrichtiges Mädchen, mit einer ordentlichen Erscheinung und üppigen Brüsten. Ihr jüngerer Bruder befindet sich ständig an ihrer Seite.

Ukon (gesprochen von Kentarou Tone):

Ukon, ein Söldnergeneral mit goldener Zunge, heuert Haku und Kuon für einen kleinen Auftrag als Eskorte an. Was zunächst wie ein einfacher Job aussieht, entpuppt sich schnell als ein lebensbedrohlicher Kampf gegen Banditen. Trotz des kleinen Missverständnisses nimmt sich Ukon des schrägen Duos an.

Söldner sind eher für ihre raue Art, Rücksichtslosigkeit und wechselnde Loyalitäten bekannt, doch Ukon bildet hier die goldene Ausnahme. Er geht respektvoll mit seinen Mitmenschen um und verdient sich damit die Achtung seiner Männer und der Menschen um ihn herum. Seine Art macht aus ihm den idealen Mentor, der Haku und Kuon auf ihrem Weg begleiten wird.

In Japan wird Utawarerumono Zan am 27. September für PlayStation 4 erscheinen.

via Gematsu