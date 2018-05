Frauen in Battlefield V: Jetzt spricht der NieR-Director

Nach dem Enthüllungstrailer zu Battlefield V (wir berichteten nicht) gab es im Internet eine ausufernde Diskussion um Frauen im Spiel. Zur Überraschung einiger (nicht aller) Fans sollen im neuen Battlefield-Spiel nämlich Frauen eine tragende Rolle spielen. Das sei unrealistisch, finden manche Fans.

Glaubt ihr nicht? Werft Google an und stöbert ein wenig in den Kommentarspalten. Natürlich ist das Unsinn, Frauen spielten im Zweiten Weltkrieg auch an der Front eine Rolle. Doch dass nun eine Frau sogar das Coverartwork von Battlefield V ziert, ist einigen Fans zu viel.

Mastermind und NieR-Automata-Director Yoko Taro hat sich dem Thema nun angenommen und seine ganz eigene Meinung. Als Kommentar zu einem japanischen Artikel zum Thema sagte Yoko Taro bei Twitter voller Unverständnis:

Und in Japan werden währenddessen Schlachtschiffe zu hübschen Mädchen gemacht, Warlords werden zu süßen Männern, die Männer lieben, Schulmädchen werden zu Panzer, und alles was du willst…

Natürlich haben die Spiele, auf die Yoko Taro anspielt, andere Ansprüche (oder auch weniger) und andere Zielgruppen. Battlefield V wird jedenfalls am 19. Oktober 2018 weltweit für PCs und Konsolen erscheinen. Ziemlich genau 18 Jahre nach Medal of Honor: Underground. Der Titel erschien im Oktober 2000 für PlayStation und auf dem Cover – sieh an – eine Frau. Nicht viel passiert in 18 Jahren…

Mehr von Yoko Taro? Vor einigen Wochen hat er in seinem Mobile-Spiel eine hübsche Dame im Spiel mit einem Taucheranzug ausgestattet, weil er gehört hatte, Free-to-play- und Gatcha-Games bräuchte nackte Haut, um erfolgreich zu sein.

Der Enthüllungstrailer zu Battlefield V:

via Dualshockers