Pokémon GO: Alola-Formen aus der Kanto-Region

Wie Niantic angekündigt hat, werden in Kürze die Pokémon aus der Kanto-Region in ihren Alola-Formen in der Welt von Pokémon GO zu finden sein. Diese Pokémon tauchten erstmals in den Spielen Pokémon Sonne und Pokémon Mond auf.

Niantic erklärt dazu:

Es stehen sonnige Zeiten bevor, Trainer! Egal, ob der Wetterbericht Sonne oder Regen voraussagt, wir feiern rund um den Globus mit der Einführung von besonderen Pokémon aus der tropischen Alola-Region in Pokémon GO. Manche Pokémon, die ursprünglich in der Kanto-Region entdeckt wurden, erscheinen bald in ihren Alola-Formen. Diese […] werden in den kommenden Wochen ihren Weg in Pokémon GO finden. Halte zusammen mit deinen Freunden die Augen offen nach Neuigkeiten über diese aufregenden Zugänge. Allzeit sichere und schöne Entdeckungsreisen!

Pokémon GO ist seit Sommer 2016 weltweit für Mobilgeräte erhältlich. Das Spiel erfreute sich besonders in den Monaten nach der Veröffentlichung über enorme Beliebtheit und einhergehend damit über rekordverdächtige Downloadzahlen. Nach und nach erweitert Entwickler Niantic das Spiel um neue zu findende Pokémon, aber auch um neue Features wie zuletzt das Forschungsfeature oder Wettereffekte.

Auf ein Tausch-Feature warten Fans weiter

Im September 2017 tönte The Pokémon Company CEO Tsunekazu Ishihara, man habe erst 10 Prozent von dem umgesetzt, was man mit Niantic tun wolle. Damals versprach er dabei auch Features wie den Tausch und Kämpfe zwischen Trainern. Auf ein solches Feature müssen Fans von Pokémon GO aber immer noch warten.