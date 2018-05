Neue Screenshots zu Final Fantasy XI Mobile

Die Ankündigung der Mobile-Umsetzung von Final Fantasy XI ist tatsächlich älter als jene vom Final Fantasy VII Remake. Im März 2015 kündigte Square Enix an, gemeinsam mit Nexon an einer Mobile-Umsetzung von Final Fantasy XI zu arbeiten. Es gab seitdem kaum Neuigkeiten, aber noch immer scheint man bei Nexon fleißig an der Umsetzung zu arbeiten. In einem Job-Listing tauchen nun weitere neue Screenshots auf, die ihr unten seht.

Geplante Optimierungen für die Mobile-Version

Man verspricht, die „fesselnde Story, die einnehmenden Inhalte und die beeindruckende Grafik“ des Spiels auch auf Mobilgeräten wirkungsvoll einzusetzen. Dazu gibt es natürlich eine Optimierung aller Features von Mobilgeräten. Diese Anpassungen gibt es unter anderem bei der Party-Organisation, dem Kampfsystem und Ingame-Events. Außerdem soll die Solo-Play-Funktion bereichert werden.

Final Fantasy XI Mobile soll auch im Westen erscheinen, so hieß es im März 2015.