Ni no Kuni II knackt die 900.000 Einheiten weltweit

Level-5 gab bekannt, dass die weltweiten Verkaufszahlen für Ni no Kuni II: Schicksal eines Königreichs 900.000 Einheiten geknackt haben. In diesen Zahlen enthalten sind ebenfalls die digitalen Verkäufe. Die komplette Serie kommt damit auf 2,8 Million verkaufter Einheiten. Ni no Kuni erschien zu seiner Zeit noch für Nintendo DS und PlayStation 3.

Zusätzlich kündigte man noch für den 6. Juni die Veröffentlichung des Soundtracks zu Ni no Kuni II: Schicksal eines Königreichs für Japan an. Dieser soll 31 von Joe Hisaishi komponierte Stücke bieten und für 3.300 Yen (ca. 26 Euro) erhältlich sein. Die erste Auflage des Soundtracks wird zudem exklusive Sticker beinhalten.

In der Welt von Ni no Kuni liegt ein Königreich namens Katzbuckel, in dem einst Katzenvolk, Mäusevolk und Menschen in harmonischer Eintracht lebten. Nach einem Putsch wurden das Katzenvolk und sein König Evan verbannt. Ni no Kuni II: Schicksal eines Königreichs erzählt die Geschichte dieses entthronten Königs, dem es daran lag, sein eigenes Königreich zu errichten und die gesamte Welt zu vereinen.

Ni no Kuni II: Schicksal eines Königreichs ist für PlayStation 4 und PCs erhältlich. Lest hier unseren Test zu Ni no Kuni II: Schicksal eines Königreichs.

via Gematsu