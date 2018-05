Datum für Muv-Luv und Muv-Luv Alternative für Europa

By

Wie PQube mitteilte, werden die Visual Novels Muv-Luv und Muv-Luv Alternative am 8. Juni physisch sowie digital für PlayStation Vita erscheinen. In Nordamerika werden die Spiele am 12. Juni veröffentlicht.

Muv-Luv:

Takeru ist ein durchschnittlicher Schüler, der eine High School besucht und ein ganz normales Leben verbringt, bis er eines Tages im Bett der Erbin eines der größten internationalen Konzerne aufwacht. Sie selbst nennt sich Meiya und behauptet, obwohl sie ihm noch nie zuvor begegnet ist, dass sie vom Schicksal füreinander bestimmt sind. Dazu kommt noch seine Kindheitsfreundin Sumika, die schon seit einer langen Zeit Gefühle für Takeru empfindet. Ihr ist bewusst, dass sie ihn für immer verlieren könnte, wenn sie in dieser Situation nicht schnell genug reagiert.

Der Protagonist beginnt inzwischen, sich einige Fragen zu stellen. Wer ist Meiya überhaupt? Sind seine Gefühle für Sumika tiefer, als er es bisher annahm? Am Ende wird er sich für ein Mädchen entscheiden müssen. Fällt seine Wahl auf die Freundin, die ihn bereits in schwierigen Zeiten begleitet hat, oder auf die Dame, die behauptet, dass sie durch das Schicksal aneinander gebunden sind?

Muv-Luv Alternative:

Drei Jahre sind seit dem Tag vergangen, als der gewöhnliche Schüler Takeru in einer Welt aufwachte, die nicht seine eigene ist. In dieser kriegserschütterten Welt befindet sich die Menschheit kurz vor dem Aussterben. Nun gelangt die Erzählung an ihr Ende. Wird Takeru sein Wissen dazu nutzen können, um das Schicksal zu ändern?

Gemeinsam sollen die beiden Visual Novels eine Spielzeit von über 150 Stunden ergeben, in der die Leser eine emotionale Achterbahnfahrt der Gefühle erleben.

