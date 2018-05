Arcade-Fighting-Stick zu Dragon Ball FighterZ

Für einige Fighting-Game-Fans gehört ein richtiger Arcade-Fighting-Stick untrennbar zum Spielerlebnis. Einen solchen Fighting-Stick wird Razer in Zusammenarbeit mit Bandai Namco und Shueisha Inc. nun auch zu Dragon Ball FighterZ für PS4 und Xbox One veröffentlichen. Der Atrox Arcade Stick (für Xbox One) und der Panthera Arcade Stick (für PS4) bieten jeweils das gleiche Artwork. Beide Arcade-Sticks sind individuell anpassbar, um auch Moddern und Turnierspielern gerecht zu werden.

Zehn Buttons und ein 8-Wege-Joystick von Sanwa mit Kugelknauf sorgen für alle Optionen. Staufächer für mitgelieferte, abnehmbare Kabel sorgen für Ordnung. Der Arcade-Stick soll laut Razer im Frühling 2018 an den Start gehen und 239,99 Euro kosten.