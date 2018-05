Neuigkeiten zu Splatoon sollen „die Welt schockieren“

By

Ja, das lässt natürlich aufhorchen! Aber genau das verspricht uns Nintendo via der Weekly Jump für den 9. Juni, das ist der Samstag vor der E3 2018. Weitere Informationen gibt es dazu nicht, man darf sich bis dahin also Spekulationen hingeben.

Für Splatoon 2 steht zunächst noch die Octo Expansion an, welche eine Einzelspieler-Kampagne beinhaltet. Ihr spielt dabei als Agent 8, eine Figur, die wie ein Oktoling aussieht.

Mit einer Amnesie erwacht Agent 8 in einer U-Bahn-Station, in der sich ein zwielichtiges Testgelände befindet. Insgesamt 80 verschiedene Testeinrichtungen werden durch ein U-Bahn-Netz verbunden. Dabei trefft ihr auf viele bekannte Gesichter, die einen neuen Blick auf die Geschichte von Splatoon 2* werfen. Wer die Herausforderungen meistern sollte und aus dem Untergrund entkommt, der darf zukünftig als Oktoling in Mehrspieler-Schlachten spielen.

Die Octo Expansion kostet 19,99 Euro und wird im Sommer 2018 erscheinen.

via Gematsu