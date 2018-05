Auch Isaac kämpft in Blade Strangers mit

By

Nach der Enthüllung von Gunvolt und Quote gibt es heute mit Isaac aus The Binding of Isaac bereits den nächsten Gast-Kämpfer für das 2D-Beat-’em-up Blade Strangers. Dabei handelt es sich um einen Crossover-Titel von Nicalis und Studio Saizensen. Unten seht ihr ein Video, welches euch einen ersten Blick auf Isaacs Kampfstil gewährt.

Damit fehlt nun noch ein bekannter Gast-Charakter, welcher noch enthüllt werden muss. Bisher bestätigt wurden für Blade Strangers folgende dreizehn Kämpfer:

Isaac (The Binding of Isaac)

Gunvolt (Azure Striker Gunvolt)

Quote (Cave Story+)

Curly Brace (Cave Story+)

Solange (Code of Princess EX)

Ali (Code of Princess EX)

Liongate (Code of Princess EX)

Master T (Code of Princess EX)

Kawase (Umihara Kawase)

Noko (Umihara Kawase)

Emiko (Umihara Kawase)

Lina (Original-Charakter)

Helen (Original-Charakter)

Blade Strangers wird bei uns im Sommer dieses Jahres für PlayStation 4 und Nintendo Switch in physischer Form sowie digital für PCs auf Steam erscheinen.

via Gematsu