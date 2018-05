Nintendo kündigt justierbare Ladestation für Switch an

By

Nintendo hat eine justierbare Ladestation für Nintendo Switch angekündigt. Dieses praktische Zubehör für den Tabletop-Modus von Nintendo Switch erlaubt es, während des Spielens die Konsole über Netzstrom aufladen zu lassen. Das war bisher in diesem Spielmodus schlicht nicht möglich und verärgerte viele Fans. Am 13. Juli soll die neue Ladestation zum Preis von 19,99 US-Dollar erscheinen. Der Artikel ist auch auf der offiziellen Seite von Nintendo of America gelistet, höchstwahrscheinlich wird Europa bald nachziehen.

Der Ständer soll es ermöglichen, den Aufstellwinkel anzupassen und einen Steckplatz für den Strom an der Seite bieten. Bisher konnte man den Tabletop-Modus von Nintendo Switch nur über den kleinen verbauten Ständer nutzen und nur zeitlich begrenzt spielen. Mit dem neuen Zubehör hat dies zwar ein Ende, aber ist nun auch wieder ein weiterer Kostenpunkt. Welches Zubehör für Nintendo Switch könnte eurer Meinung noch eine praktische Ergänzung sein?