Neue Screenshots und Details zu Code Vein

Bandai Namco hat zahlreiche neue Screenshots zu Code Vein veröffentlicht. Ihr lernt ein bekanntes Gebiet ausgiebig kennen, sowohl in Wort als auch in Bild. Ihr lernt die Stadt des Flammenregens kennen. Außerdem gibt es einen ausführlichen Blick auf Yakumo, euren verlässlichen Gefährte.

Seine Stärke verdankt er unter anderem seiner Entzugs-Attacke, die er mit Hilfe seiner Hunde ausführt. In seiner menschlichen Vergangenheit wurde Yakumo von Mido für schreckliche Experimente missbraucht, weshalb er Mido bis heute zutiefst verabscheut. Emily Su wurde gemeinsam mit Yakumo in Midos Militärbasis gefangengehalten und ebenfalls zum Opfer für Experimente. In dieser Zeit hat sie eine starke Bindung zu Yakumo aufgebaut. Durch den „Großen Einsturz“ von ihr getrennt, macht sich Yakumo auf die Suche nach Emily Su.