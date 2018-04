Neue Screenshots zu Code Vein zeigen neuen Charakter

Bandai Namco hat einige neue Screenshots zu Code Vein veröffentlicht. Neben einigen Waffen wird auch ein neuer Charakter namens Mido gezeigt. Die bereits bekannten Charaktere Mia und Louis findet man ebenfalls auf den Screenshots wieder. Zu Mido hat Bandai Namco eine kurze Einleitung bereitgestellt.

Vor dem großen Zusammenbruch verübte Mido barbarische Experimente an adoptierten Waisen. Seine „Experimente“ schickte er daraufhin in den Kampf. Obwohl er selbst bereits äußerst mächtig ist, sucht er weiterhin nach mehr Kraft und Stärke. Was sind nur seine Absichten?