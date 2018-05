Devolver Digital kündigt E3-Pressekonferenz an

Da kommt etwas auf uns zu: Devolver Digital hat seine „Big Fancy Press Conference“ zur E3 2018 angekündigt, welche mit ziemlicher Sicherheit wieder ein wenig anders sein wird. Schon im letzten Jahr hielt man eine sehr skurrile und bisweilen sogar blutige Pressekonferenz ab. Was man dieses Mal erwarten darf? „Apologies in advance“, kommentiert Devolver Digital vielsagend. Wer sich das Spektakel nicht entgehen lassen will, sollte am Montag, den 11. Juni 2018 um 5 Uhr morgens deutscher Zeit einschalten!

Devolver Digital führt aus:

Auf der diesjährigen Big Fancy Pressekonferenz werden aktuelle Spiele und technologische Innovationen von Devolver Labs vorgestellt, dem Forschungs- und Entwicklungszweig von Devolver Digital, der für das Early-Access-Programm des letzten Jahres verantwortlich ist und das „Werfen von Geld auf den Bildschirm“ zu einer gültigen Zahlungsform gemacht hat. Es wird mit ziemlicher Sicherheit Blut fließen, möglicherweise verbunden mit dem Verlust von Menschenleben.

Die bisherigen, wichtigen E3-Termine auf einen Blick: