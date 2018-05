Nekopara erscheint im Sommer für PS4 und Switch

Zu Beginn des Jahres kündigte Neko Works an, dass die Visual Novel Nekopara für PlayStation 4 und Nintendo Switch erscheinen wird. Auf der Character1 in Tokio am 30. April konnte man nun beide Versionen anspielen. Was die Demo aber noch zeigte, war das Releasedatum. Nekopara wird weltweit am 21. Juni für PlayStation 4 und Nintendo Switch erscheinen.

In Nekopara schlüpft man in die Rolle von Kashou Minazuki, der Sohn einer Familie, die seit Generationen Konfekt produziert. Er selbst eröffnet eine eigene Patisserie und verleiht seinem Geschäft den Namen „La Soleil“. Als er auszieht, um sein eigenes Leben zu beginnen, verstecken sich die zwei Nekos, Chocola und Vanilla, zwischen den Kisten. Die beiden Wesen wurden durch seine Familie aufgezogen.

Als Kashou die beiden schließlich entdeckt, will er die Nekos in sein Elternhaus schicken, doch sie betteln und flehen ihn an, bis er diese Idee verwirft. Gemeinsam eröffnen die drei „La Soleil“. Chocola und Vanilla lieben ihren Meister sehr. Aus diesem Grund bemühen sie sich, ihn bei seinen Tätigkeiten zu unterstützen, wobei viele Sachen sehr schief laufen.

Die besonderen Merkmale dieser Visual Novel sind die komplette Vertonung der Dialoge und das E-Mote-System. Die meisten Visual Novels beschränken sich bei der Darstellung auf starre Charakter-Artworks, in Nekopara hingegen greift man auf das E-Mote-System zu, das den Charakteren mit Mundbewegungen und leichten Bewegungen des Körpers etwas mehr Leben einhaucht. Die Versionen für Konsole werden zudem noch neue Filmsequenzen, ein neues Titellied, neue Episoden und mehr erhalten.

