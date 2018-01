Nekopara erscheint für PS4 und Switch in Japan

By

Wie der Entwickler Neko Works auf dem Event „Taipei Game Show 2018“ bekanntgab, soll die Visual Novel Nekopara in Japan für PlayStation 4 und Nintendo Switch erscheinen. Das zweite und dritte Quartal 2018 sind die bisher geplanten Zeiträume für die Veröffentlichung.

Kashou Minazuki ist der Sohn einer Familie, die seit Generationen Konfekt produziert. Er selbst eröffnet eine eigene Patisserie und verleiht seinem Geschäft den Namen „La Soleil“. Als er auszieht, um sein eigenes Leben zu beginnen, verstecken sich die zwei Nekos, Chocola und Vanilla, zwischen den Kisten. Die beiden Wesen wurden durch seine Familie aufgezogen.

Als Kashou die beiden schließlich entdeckt, will er die Nekos in sein Elternhaus schicken, doch sie betteln und flehen ihn an, bis er diese Idee verwirft. Gemeinsam eröffnen die drei „La Soleil“. Chocola und Vanilla lieben ihren Meister sehr. Aus diesem Grund bemühen sie sich, ihn bei seinen Tätigkeiten zu unterstützen, wobei viele Sachen sehr schief laufen.

via Gematsu