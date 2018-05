Erste Details zum neuen Jake Hunter Detective Story

Vor wenigen Tagen wurde Jake Hunter Detective Story: Prism of Eyes für Japan angekündigt, unterdessen haben uns die ersten Details und Bilder zum Spiel erreicht, welches für PlayStation 4 und Nintendo Switch entwickelt wird.

Es gibt gleich drei Protagonisten

Erstmals wird man in der Serie in die Rolle von drei Protagonisten schlüpfen können. Neben dem Titelhelden Jake Hunter (Saburou Jinguuji in Japan) sind auch Scott Kingsley (Sanzou Kumano) und Yulia Marks (Youko Misono) spielbar. Sie alle werden ihre eigenen Geschichten erhalten. In gewissen Momenten wird man vorübergehend auch als Kingsley oder Marks spielen können. Erstmals werden die beiden nun aber die Hauptcharaktere in bestimmten Handlungssträngen sein. So wird mehr Abwechslung als in früheren Ablegern geboten. Dabei wird es insgesamt vier komplett neue Szenarien geben, darunter einen für die Serie typischen „Mystery Case“. 14 Szenarien machen Jake Hunter Detective Story: Prism of Eyes zum bisher umfangreichsten Titel der Reihe, denn zehn Szenarien werden aus früheren Ablegern übernommen.

Verbesserte Grafik

Da Jake Hunter Detective Story: Prism of Eyes ein Konsolenspiel ist, wurde die Grafik in HD-Qualität verbessert. Dies ist natürlich bei den vier neuen Szenarien von Haus aus der Fall, aber auch bei den zehn älteren Szenarien hat man die Grafik komplett überarbeitet. So sollen auch wiederkehrende Spieler nochmals einen Anreiz haben.

Jake Hunter Detective Story: Prism of Eyes wird am 9. August in Japan für Nintendo Switch und PlayStation 4 erscheinen.

via Gematsu