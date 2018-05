In der Weekly Famitsu wurde der nächste Ableger der Adventure-Reihe Jake Hunter Detective Story mit Jake Hunter Detective Story: Prism of Eyes enthüllt. Der Titel wird für Nintendo Switch und PlayStation 4 am 9. August in Japan erscheinen und 5.370 Yen (ca. 41 Euro) kosten. Dabei wird es drei komplett neue Szenarien geben, zehn Szenarien aus der Smartphone-App und einen „Mystery Case“. Insgesamt also 14 Szenarien.

Die zehn Szenarien aus der Smartphone-App werden grafisch überarbeitet sein, für den Mystery Case ist eine Parodie geplant. Die Charaktere Scott Kingsley (Sanzou Kumano in Japan), Jake Hunter (Saburou Jinguuji) und Yulia Marks (Youko Misono) werden dabei die Fälle lösen. Die Entwicklung steht derzeit bei 70 Prozent, Frühkäufer werden den Soundtrack des Spiels als Bonus erhalten.

Die Rechte zu Jake Hunter Detective Story liegen derzeit bei Arc System Works, gestartet wurde die Reihe jedoch bereits 1987 von Data East. Noch in diesem Jahr wird es der Ableger Jake Hunter Detective Story: Ghost of the Dusk dank Aksys Games für Nintendo 3DS nach Nordamerika schaffen.

via Gematsu