Funktionen in Class of Heroes: Anniversary Edition

Obwohl der Dungeon Crawler Class of Heroes: Anniversary Edition in Japan seit dem 26. April digital für Nintendo Switch im Nintendo eShop erhältlich ist, hat der Entwickler Acquire eine Pressemitteilung veröffentlicht, die auf die zusätzlichen Funktionen des Videospiels eingeht.

Ankleideraum

Eine Funktion, die bei eurer Ankunft in Rantslate freigeschaltet wird. Im Ankleideraum wechselt ihr die Kleidung der Charaktere, wobei euch die Uniformen der gesamten Class-of-Heroes-Serie zur Auswahl stehen.

Einstellungen der Hintergrundmusik

Durch diese Funktion ist es möglich, die Hintergrundmusik jeder Stadt zu verändern. Dabei stehen euch Stücke aus der gesamten Class-of-Heroes-Serie zur Verfügung. Ebenfalls ist es möglich, die Hintergrundmusik zu deaktivieren. Im Modus „Music Appreciation“ spielt ihr Hörproben der Musik ab. Des Weiteren könnt ihr eure Lieblingssongs suchen und diese in eine Liste packen.

Schwierigkeitsstufen

Die Einstellung der Schwierigkeitsstufe ist in diesem Ableger der Serie so angepasst, dass der Titel ein einfaches Spielen unterstützt. Je nach Belieben senkt oder steigert ihr den Grad der Herausforderung. Allerdings hat diese Einstellung einen Einfluss auf die Erfahrungspunkte, auf das verdiente Geld und die Verteilung des Schadens.

Arena

Nachdem ihr in Mashlenia angekommen seid, öffnet sich der Zugang in die Arena. An diesem Ort dürft ihr bereits besiegte Monster noch einmal herausfordern. Diese Möglichkeit könnt ihr nach Belieben wiederholen. Wer eine besondere Herausforderung sucht, kann die Stufen der Gegner erhöhen, um damit die Gegner zu stärken.

Willkommen an der Particus-Akademie!

Herzlich Willkommen an der Particus-Akademie! Eine neue Abenteurer-Akademie, die für Studenten ihre Pforten öffnet. Seitdem rätselhafte Labyrinthe innerhalb der Gebirge und Wälder aufgetaucht sind, streben viele junge Leute danach, in jenen Labyrinthen nach Schätzen und Geheimnissen zu suchen. Die Particus-Akademie wurde ins Leben gerufen, um Studenten beim Erreichen ihres Zieles zu unterstützen.

Hier an der Particus-Akademie lehren wir unseren Studenten das notwendige Wissen und Fähigkeiten, um die schwersten Aufgaben innerhalb der Labyrinthe zu meistern. Mit 15 Studiengängen und Studenten bestehend aus allen 10 Rassen der Welt, ist die Particus-Akademie eine vielversprechende Wahl für alle Abenteuer-Neulinge.

Unsere Forschungsstätte ist eine der besten im Land und ermöglicht den Studenten Ausrüstung nach ihren Wünschen zu gestalten. Synthetisiere, verbessere oder füge besondere Effekte zu fast allen Ausrüstungsstücken und Waffen hinzu, die man finden oder kaufen kann.

Die Particus-Akademie ist eine Klasse für sich! Melde dich noch heute an!

via Gematsu