Extrem limitierte Limited Edition für Shaq Fu vorgestellt

Am 5. Juni erscheint endlich der Nachfolger des einigermaßen offiziell schlechtesten Spiels aller Zeiten. Das ist natürlich nur halb wahr, Shaq Fu für das SNES erhielt anno 1994 zwar durchaus durchwachsene Bewertungen, aber keinesfalls nur ausgesprochen schlechte. Um das Spiel entwickelte sich trotzdem ein seltsamer Kult, welcher der Qualität des Spiels eigentlich nicht entsprach. Man möchte fast meinen, es entwickelte sich eine Fan-Community. Dies bestätigte sich vor einigen Jahren, als Fans weltweit über 450.000 US-Dollar aufbrachten, um Shaq Fu: A Legend Reborn bei Indiegogo zu finanzieren.

Nun steht Shaq Fu: A Legend Reborn also tatsächlich vor der Veröffentlichung und die härtesten der harten Fans wird es freuen, dass auch eine Limited Edition geplant ist. Saber Interactive und Wired Productions werden sie allerdings auf 500 Einheiten limitieren. 10 der Exemplare sind dabei von Shaquille O’Neal höchstpersönlich signiert. Der hat auch eine Videobotschaft zur Limited Edition aufgenommen, die ihr unten seht.

Das beinhaltet die Limited Edition, die ihr in diesem Shop vorbestellen könnt:

Shaq Fu: A Legend Reborn für die gewünschte Plattform (inklusive geheimer Day-One-DLC)

Shaq Fu T-Shirt in M, L, XL, XXL

Shaq Fu Snapback

Shaq Fu Artbook

Shaq Fu Vinyl Single (in hellgelbem Vinyl)

Shaq Shimmy Kunstdruck im Postkartenformat

Shaq Fu Tasche

„Da wir sehr genau auf unsere Community hören, können wir spannende Zusatzinhalte für unsere Spiele veröffentlichen und das tun wir für Shaq Fu: A Legend Reborn sehr gerne“, sagte Leo Zullo, Managing Director bei Wired Productions. „Wir stellen nur 500 Exemplare der Collector’s Edition her, weil unsere Community will, dass sie etwas Seltenes und Exklusives ist. Wir freuen uns sehr darüber, etwas so Tolles für Shaqs größte Fans produzieren zu können.“