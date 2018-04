Shaq Fu kehrt am 5. Juni 2018 leider wirklich zurück

By

Die PR zu Shaq Fu: A Legend Reborn macht hellhörig. Eine Fortsetzung für das schlechteste Spiel aller Zeiten, so bewirbt man Shaq Fu: A Legend Reborn. Das ist natürlich nur halb wahr, Shaq Fu für das SNES erhielt anno 1994 zwar durchaus durchwachsene Bewertungen, aber keinesfalls nur ausgesprochen schlechte.

Um das Spiel entwickelte sich trotzdem ein seltsamer Kult, welcher der Qualität des Spiels eigentlich nicht entsprach. Man möchte fast meinen, es entwickelte sich eine Fan-Community. Dies bestätigte sich vor einigen Jahren, als Fans weltweit über 450.000 US-Dollar aufbrachten, um Shaq Fu: A Legend Reborn bei Indiegogo zu finanzieren.

Und nun ist es bald so weit! Mit dem 5. Juni 2018 haben Saber Interactive und Publisher Wired Productions nun leider wirklich den konkreten Releasetermin bekanntgegeben. Das schlechteste Spiel aller Zeiten kommt also wirklich zurück. Ein bisschen besser soll es aber werden. Die Veröffentlichung erfolgt für Nintendo Switch*, PlayStation 4, Xbox One und PCs.

Shaq Fu: A Legend Reborn ist ein actionlastiges Beat ’em up – In der Hauptrolle der Big Diesel selbst: Shaquille O’Neal. Shaq nimmt den Kampf mit den Horden aus Hollywood und der Hölle auf, um als Ein-Mann-Armee seinen verstorbenen Meister und das zerstörte Zuhause zu rächen. Spieler lernen vernichtende Combos, treten gegen seltsame Celebrity-Bosse an und lassen ihrer Wut mit einer Vielzahl schlagkräftiger Waffen und Power-ups ihren Lauf.

Einen interessanten Bonus gibt es für Besitzer einer Nintendo Switch. Die erhalten nämlich eine kostenlose Version des Spiels, wenn sie vor dem 10. Juni 2017 NBA Playgrounds für die Konsole gekauft haben.