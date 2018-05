Das Programm für Symphonic Selections in Dortmund

Am 11. Juni wird Symphonic Selections – Video Game Music in Concert erstmals in Dortmund Halt machen. Nun stellten die Macher das komplette Programm für den Konzertabend vor. Mit dabei ist auch eine Uraufführung. Die Suite zum Spiel Katakis, komponiert von Chris Hülsbeck, wird zum ersten Mal von einem Orchester gespielt.

Etwa 70 Musiker werden in Dortmund im Rahmen von Symphonic Selections Musik aus Blue Dragon, Final Fantasy, aber auch Clash of Clans und Angry Birds präsentieren. Ein buntes Programm also. Durch den Abend führt Sofia Kats, bekannt von den Rocketbeans. Am Pult steht Dirigent Philipp Armbruster.

Das komplette Lineup für den Abend seht ihr unten. Karten für das Konzert im Konzerthaus Dortmund, das am 11. Juni um 19 Uhr beginnt, kosten zwischen 19 und 42 Euro. Erhältlich sind Karten an der Theaterkasse im Opernhaus, unter Tel: 0231-50 27222 oder www.tdo.li/videogames.