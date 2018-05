Rainbow Skies: Fantasy-RPG erscheint am 27. Juni

Das rundenbasierte Fantasy-RPG Rainbow Skies wird am 27. Juni endlich im PlayStation Store erscheinen. Das Spiel wird in Europa dann für PlayStation 4, PlayStation 3 und PS Vita erhältlich sein, kostet 26,99 Euro und bietet sogar „3 Way Cross-Buy“. Nach fünf Jahren Entwicklungszeit bei Eastasiasoft Limited und SideQuest Studios können Spieler dann in eine skurrile Welt eintauchen, voller Freunde, Feinde, Dungeons, taktischer rundenbasierter Schlachten, Dörfer, Läden und allem, was das Herz eines Rollenspielers höher schlagen lässt. Übrigens auch in deutscher Sprache.

Die Geschichte von Rainbow Skies beginnt am Morgen von Damions letzter Prüfung zum Monsterzähmer, einer sehr wichtigen Profession in seiner Heimatstadt, die konstant von Monsterattacken bedroht wird. Leider hat Damion einen üblen Kater und vergeigt nicht nur die Prüfung, sondern zerstört das gesamte Monstergehege. Als er versucht, den Schlamassel mit seinem Prüfer Layne zusammen aufzuräumen, wird es nur noch schlimmer, und durch einige unvorhergesehene Umstände finden sich beide zwischen den Fronten zweier rivalisierender Mächte…

Physische Editionen von Rainbow Skies sind exklusiv durch den Retail-Partner Play-Asia verfügbar.