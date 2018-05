SaGa: Scarlet Grace: Details zu den Neuerungen

Die aktuelle Ausgabe der Famitsu bietet neue Informationen zu SaGa: Scarlet Grace – Hiiro no Yabou, der Neuauflage des PlayStation-Vita-RPGs für Nintendo Switch, PlayStation 4, PCs und mobile Geräte. Das Spiel wird nicht nur ein bloßer Port sein, sondern auch ein paar zusätzliche Neuerungen bieten.

Eine Umfrage zu Beginn weist den Weg

SaGa: Scarlet Grace – Hiiro no Yabou wird zu Beginn des Spiels eine Umfrage für Spieler des Originals bereitstellen. Hier lassen sich zum Beispiel bereits gespielte Routen abhaken, sodass Events im Spiel dem Fortschritt in der PlayStation-Vita-Version angepasst sind. Außerdem wird das Erhalten von seltenen Gegenständen erleichtert, wenn man das sogenannte „Investigation Hut“ aufsucht.

Einige Dinge lassen sich in einen erneuten Spieldurchgang übernehmen. Um die Geschichte komplett zu erfahren, ist es nämlich nötig, das Spiel mit mit allen vier Protagonisten zu beenden. Nach dem ersten Durchgang werden die Informationen des jeweiligen Protagonisten übernommen und in der weiteren Geschichte verwertet. Weiterhin übernimmt man die Spielzeit, Tipps, Gegnernamen und die Namen der bereits erlernten Fähigkeiten.

Nach dem zweiten Durchgang übernimmt man erlernte Techniken, Rollen, Graces, Kampfformationen und die Entwicklungsstufe der Industrie. Schafft man es mit allen vier Protagonisten, das Ende zu erreichen, so werden auch Materialien, Ausrüstung und der Schmiederang übernommen.

In den Städten wird es zudem weitere Orte geben. Bisher sind diese allerdings nur mit Agentur, Trade-in-Shop und Plaza: Poet / Aufführung benannt. Die Sprecher einiger Charaktere sind nun ebenfalls bekannt:

Mondo (gesprochen von Masafumi Kimura)

Maximias (gesprochen von Tsuyoshi Aoki)

Antonius (gesprochen von Shuuhei Sakaguchi)

Elised (gesprochen von Shizuka Ito)

Irene (gesprochen von Urara Takano)

Eidil (gesprochen von Satoshi Hino)

Griffin (gesprochen von Hironori Kondou)

Lawson (gesprochen von Naomi Kusumi)

SaGa: Scarlet Grace – Hiiro no Yabou soll für PlayStation 4, Nintendo Switch, PCs und mobile Geräte in Japan am 2. August erscheinen. Eine englische Version ist auch bereits in der Planung. Saga: Scarlet Grace ist in Japan auch bereits für PlayStation Vita erhältlich.

via Gematsu