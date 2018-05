Deutsche Verkaufscharts: God of War behält den Thron

Kratos behält nicht nur den Thron der deutschen PS4-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, sondern landet gleich dreifach in der Top 5. Die Day One Edition von God of War behält Platz 1, mit der Standard Edition landet das Spiel auf Platz 2 und mit der Limited Edition auf Platz 4. Deutschland dürfte seinen Anteil daran haben, dass God of War der am schnellsten verkaufte First-Party-Titel auf PS4 ist. Dazwischen landet Far Cry 5 auf Rang 3.

Der Ubisoft-Titel kann allerdings die Spitzenposition in den deutschen Xbox-One-Charts verteidigen. Hier rückt Sea of Thieves wieder auf Platz 2 vor. Auch in den PC-Charts regiert noch Far Cry 5, hier vor Die Sims 4. In den Nintendo-Charts bleibt alles beim Alten. Mario Kart 8 Deluxe vor Super Mario Odyssey und Pokémon Ultrasonne vor Ultramond.