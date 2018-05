Marisa to Arisu no Torapputawa erscheint für Switch

Das Action-Puzzle-Spiel Marisa to Arisu no Torapputawa (Marisa and Alice’s Trap Tower) aus dem Universum Touhou Project wird laut Entwickler Desunoya für Nintendo Switch erscheinen. Zuerst erschien der Titel 2012 für PCs in Japan und wurde 2016 für PlayStation 4 veröffentlicht. Am 6. Mai findet in Japan das Event Hakurei Jinja Reitaisai 2018 statt, auf dem die Fassung zum ersten Mal anspielbar sein wird.

Marisa lädt Alice erneut ein, die „öffentliche“ Bibliothek im Scarlet-Devil-Anwesen zu besuchen. Als die beiden dort ankommen, finden sie heraus, dass die Bibliothekarin Patchouli Knowledge sich mit Nitori Kawashiro verbündet hat, um einen Turm zu errichten, der aus verschiedenen Fallen besteht. Gemeinsam besteigen Marisa und Alice das Gebäude und müssen Teamwork beweisen, um die verstreuten Bücher wieder einzusammeln.

