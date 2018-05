Persona-4-Trailer zu BlazBlue: Cross Tag Battle

Nachdem bereits die Charaktere aus RWBY vorgestellt wurden, veröffentlichte Arc System Works nun den Highlight-Trailer zu BlazBlue: Cross Tag Battle mit den Akteuren aus Persona 4 Arena. Darin seht ihr einerseits die im Grundspiel enthaltenen Yu Narukami, Yosuke Hanamura, Chie Satonaka und Yukiko Amagi, andererseits die DLC-Charaktere Kanji Tatsumi, Aegis und Naoto Shirogane.

BlazBlue: Cross Tag Battle erscheint am 31. Mai in Japan und am 5. Juni in Nordamerika. In Europa soll das Spiel im Sommer dieses Jahres erscheinen, ein genaues Datum steht jedoch noch aus. Das Spiel wird für PlayStation 4, Nintendo Switch sowie PCs erhältlich sein.

via Gematsu