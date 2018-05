BlazBlue: Cross Tag Battle: RWBY-Kämpfer im Video

Das aktuelle Video zu BlazBlue: Cross Tag Battle stellt uns die vier Kämpfer, welche aus RWBY stammen, etwas genauer vor. Dabei handelt es sich um Ruby Rose und Weiss Schnee, welche im Grundspiel enthalten sind, und die kostenlosen DLC-Charaktere Blake Belladonna und Yang Xiao Long. Einen kleinen Einblick seht ihr zudem in den Story-Modus und die Online-Lobby.

BlazBlue: Cross Tag Battle erscheint am 31. Mai in Japan und am 5. Juni in Nordamerika. In Europa soll das Spiel im Sommer dieses Jahres erscheinen, ein genaues Datum steht jedoch noch aus. Das Spiel wird für PlayStation 4, Nintendo Switch sowie PCs erhältlich sein.

via Gematsu