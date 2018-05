13 Fun-Facts rund um Pokemon zur 1000. TV-Folge

Am morgigen 26. Mai feiert Pokemon hierzulande ein ganz besonderes Jubiläum. Die 1000. Folge wird beim TV-Sender Nickelodeon ausgestrahlt. Seit fast 20 Jahren währt die alles überdauernde Fehde zwischen Team Rocket und Ash mit seinem Pikachu. Die beiden haben dabei selbstredend zahlreiche Freundschaften geschlossen und noch mehr Pokemon gefangen.

Die aktuelle Staffel widmet sich den Geschehnissen aus den Ultra-Abenteuern von Pokemon Sonne und Mond. Ash und seine Freunde zieht es also in die tropische Region Alola. Die in Kürze übrigens auch in Pokemon Go Einzug hält. In der Jubiläumsepisode nehmen Ash und Pikachu an einem besonderen Ereignis teil, das es noch nie gab: eine Hochzeit.

Wie viele Pokemon hat Ash im Pokedex?

Das ist doch ein interessanter Fakt. Aus dem Anlass des Jubiläums (und natürlich, um mal wieder auf die TV-Serie aufmerksam zu machen) hat die PR um Pokemon 12 weitere interessante und lustige Fakten zur Serie zusammengetragen, die wir euch nicht vorenthalten wollen. Wie groß ist denn zum Beispiel der Pokedex von Ash in all den Jahren geworden? Viel Spaß bei der Überprüfung eures Pokemon-Wissens!

Lustige und interessante Fakten rund um Pokemon:

Die Storys der einzelnen Staffeln basieren jeweils auf einem dazugehörigen Videospiel – übrigens wurde die Serie in 19 verschiedene Sprachen übersetzt. Viele der Orte, die Ash in der Serie bereist, kommen in den Videospielen ebenfalls vor. Es gab 21 verschiedene Openings, in denen Ash fünf verschiedene Outfits und Mützen trug. Im Laufe der Zeit wurden sieben verschiedene Regionen erforscht und 46 legendäre sowie sechs mythische Pokemon gesichtet. Ash und Pikachu waren auf 51 Inseln, in mehr als 52 Städten und 49 Ortschaften unterwegs. Die beiden haben als allererstes 1998 die Kanto-Region erforscht, gingen 2000 nach Johto, 2003 nach Hoenn, besuchten 2007 Sinnoh, 2011 Unova und 2013 Kalos; und sind nun seit 2016 in Alola. Ash hatte bisher 16 verschiedene Begleiter. Die Gruppe um Ash hat elf Versionen des Pokedex benutzt. Das muss auch auch erstmal zählen: Pikachu hat drei Fahrräder der Gruppe kaputt gemacht. Rocko hatte exakt null Dates mit Schwester Joy oder Officer Rocky – und auch mit sonst niemandem. Pikachu hat viermal gegen Raichu gekämpft und es einmal in einem Pfannkuchen-Rennen besiegt. Ash hat sich mit 60 Arenaleitern duelliert und 53 Arena-Orden errungen. Während seiner Reisen hat Ash 77 Pokemon gefangen.

Und, wer von euch hat 12 von 12 richtige? Die 1000. Folge wird in Deutschland erstmals am 26.05.2018 um 11 Uhr auf Nickelodeon ausgestrahlt. Wann das nächste Pokemon-Abenteuer für Nintendo Switch erscheint, das wissen wir aber noch nicht. Zumindest könnte es aber bald offiziell vorgestellt werden!