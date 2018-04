Gastcharaktere für Hyperdimension Neptunia Re;Birth 1 +

Die aktuelle Ausgabe der Dengeki PlayStation enthüllt Gastcharaktere, die in Hyperdimension Neptunia Re;Birth 1 Plus auftauchen werden, um die enorme Gruppe noch mehr zu vergrößern. Zu den bereits bekannten Cameo-Auftritten von Broccoli, Falcom (weiblich), MarvelousAQL, Mages, CyberConnect2 und Tekken gesellen sich die folgenden Figuren hinzu:

Cave

5pb

RED

Falcom

Kei Jinguji

Mina Nishizawa

Chika Hakozaki

Außerdem enthüllt das Magazin in diesem Artikel, dass man nicht nur den Anführer der Gruppe sieht, sondern auch die weiteren Gruppenmitglieder. In Japan soll die Version für PlayStation 4 am 31. Mai erscheinen.

via Siliconera