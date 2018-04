Splatoon 2 Splatfest: Inklinge treffen auf die Turtles

Nintendo führt ein neuartiges Splatfest-Konzept ein, bei dem Spaltoon-Fans aus einer von vier statt bislang zwei Parteien den Sieger austragen. In Kämpfen über drei Wochen wird dann der Sieger ausgeschossen. Zur Premiere gibt es ein ganz besonderes Thema, die Inklinge legen sich nämlich mit den Turtles an! Wer setzt sich durch, Team Raph, Leo, Mikey oder Donnie?

Am 5. Mai beginnt das erste Splatfest, bei dem es heißt: Raph vs. Leo. Ab dem 28. April kann man sich auf dem Inkopolis-Platz für eine Partei entscheiden. Die zweite Runde am darauffolgenden Wochenende lautet: Mikey vs. Donnie. Die Gewinner treffen dann am dritten Wochenende im Finale aufeinander.