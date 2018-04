Tokyo Xanadu eX+ bei GOG für PCs mit 40% Rabatt

Seit kurzer Zeit ist Tokyo Xanadu eX+ für PCs auch bei GOG.com* erhältlich. Und zum Start gibt es mal eben einen Rabatt von satten 40%. Obendrein gibt es 3,90 Euro zusätzlichen Rabatt auf einen zukünftigen Kauf bei GOG.com als Ausgleich für regionale Preisunterschiede.

Vor zehn Jahren ereignete sich in Tokio ein sehr starkes Erdbeben, welches den Alltag der Menschen völlig durcheinander brachte. Langsam kehrt wieder eine Routine in die Stadt ein, doch wenn man der Wahrheit ins Auge blickt, bemerkt man, dass die Normalität sich noch längst nicht wieder eingestellt hat. Als das Beben die Erde aufriss, tauchte eine Schattenwelt auf, die auch „Eclipse“ genannt wird. Eure Aufgabe ist es, die Legionen, die sich in dieser Welt befinden, zu vernichten.