NIS-America-Präsident spricht über Deal mit Nintendo

In der aktuellen Ausgabe der MCV gab NIS-America-Präsident Takuro Yamashita interessante Informationen über Nintendo Switch und die Zusammenarbeit mit Nintendo preis. Im Einzelnen erwähnte er einen exklusiven Deal mit Nintendo bezüglich der Titel von SNK, wie die Nintendo-Switch-Versionen ihre PlayStation-4-Gegenstücke in den Verkäufen übertreffen und sprach über die allgemeine Performance von Disgaea 5 Complete für Nintendo Switch*.

Nintendo hatte scheinbar ursprünglich vor, mit SNK auf einer exklusiven Basis zu arbeiten. Zum Beispiel sollte SNK Heroines: Tag Team Frenzy nur für Nintendo Switch erscheinen, letztendlich soll man sich hier aber auf eine Art Deal geeinigt haben. Mit dem Ergebnis, dass nun lediglich für Nintendo Switch eine physische Verkaufsversion in den Handel kommt, während man auf PlayStation 4 digital bleibt. Die Abmachung beinhaltete auch, dass Nintendo als Distributor einspringt und somit dementsprechend viele Einheiten ankauft.

Yamashita erwähnte, dass es zunächst einen Vertrag mit SNK gab, der nur eine Version für PlayStation 4 umfasste. Auf der Gamescom kam es aber dann zu Meetings zwischen NIS America und Nintendo of Europe und von SNK und Nintendo. Letztendlich führten diese Meetings dazu, dass SNK an NIS America herantrat, um den bisherigen Vertrag für den Westen zu ändern und Nintendo zumindest auf physischer Seite die Exklusivität für den West-Release zu überschreiben. Da Nintendo ebenfalls als Distributor für den Titel einsteigt, kann NIS America somit mit einer großen Menge an Ankäufen rechnen, worüber Yamashita allerdings nicht ins Detail gehen wollte.

Takuro Yamashita sprach ebenfalls die guten Verkaufszahlen von Nintendo-Switch-Titeln in Relation zu deren PlayStation-4-Gegenstücken an. Die Verkaufszahlen sollen sich dabei auf das Doppelte belaufen. Yamashita kündigte im Zuge dessen an, dass sie in Zukunft mehr mit Nintendo arbeiten möchten. Dies betreffe nicht nur SNK-Spiele, denn Sony sei nicht sonderlich freundlich gegenüber kleineren Unternehmen, wie in diesem Fall Nippon Ichi, gestimmt. Viele Spiele befinden sich für PlayStation 4 auf dem Markt und dieser Bereich sei stark umkämpft, so Yamashita, Nintendo hingegen biete viel Raum für Publisher, gutes Geld zu machen und das spiegele sich auch in den bisherigen Verkaufszahlen wider.

Zum Schluss ging Yamashita noch auf Disgaea 5 Complete für Nintendo Switch ein. Zum Anfang des Jahres gab man bekannt, dass die Nintendo-Switch-Version auf über 200.000 verkaufte Einheiten angewachsen sei. Über 90% entfallen dabei auf den westlichen Markt.

Den Erfolg beschrieb Yamashita mit der Möglichkeit, Disgaea 5 Complete unterwegs spielen zu können. Gut 40% der Käufer sollen bereits die PlayStation-4-Version besessen haben, doch weil Sony die PS-Vita-Sparte vernachlässigt hatte und auf dem portablen Markt viel Bedarf bestehe, war der Erfolg für Yamashita durchaus nachvollziehbar. NIS America Director Takuro Yamashita sieht gerade deswegen mit Nintendo Switch einer rosigen Zukunft entgegen.

UPDATE: NISA-Präsident Takuro Yamashita lässt eine Nachricht verbreiten, in der er sich bei SNK und Sony entschuldigt, falls ein falscher Eindruck entstanden sein sollte. Von Anfang an war SNK Heroines exklusiv für Nintendo Switch geplant, erklärt er. Im Originalton:

“I must extend my most heartfelt apology to SNK and Sony Interactive Entertainment. The truth is that the Nintendo Switch exclusive plan was originally decided by NIS America, and only later among discussions with influential SNK people did we decide the best option moving forward would be to have as much exposure as possible. This is why that in the end, we are bringing the PS4 version of SNK HEROINES to the market, and even supported this version at the NISA Press Event and in the press meetings in February and March.

In discussing matters with MCV, I thought that some insider information would make them interested in the overall conversation, and such lip service did not stand on the side of truth.

Once again, I apologize to SNK and Sony if it made them seem negative towards the PS4 platform in any way, and stress that the original goal of a “Nintendo Switch exclusive” version of SNK HEROINES came from NISA.”

Takuro Yamashita

CEO and President of NIS America, Inc.