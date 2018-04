Neue Bilder zu One Piece: World Seeker zeigen Germa 66

By

Wie bereits in der neusten Ausgabe der Weekly Jump bestätigt wurde, haben die Germa-66-Armee und die Vinsmokes einen Auftritt in One Piece: World Seeker. Nun veröffentlichte Bandai Namco Screenshots zu den genetisch veränderten Super-Menschen.

Sanjis Brüder Ichiji, Niji und Yonji treffen also auf Jail Island auf Ruffy. Während Ichiji sich die Macht des Feuers zu Nutze macht, vertraut Niji mit blitzschnellen Angriffen auf Elektrizität. Yonji hingegen nutzt den Wind um Ruffy das Leben schwer zu machen.

One Piece: World Seeker* erscheint noch dieses Jahr für PlayStation 4, Xbox One und PCs. Im Land der aufgehenden Sonne kommen ausschließlich Besitzer einer PlayStation 4 in den Genuss des wohl ambitioniertesten One-Piece-Videospiels.

via Gematsu