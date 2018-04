Mercenaries Saga Chronicles erscheint im Handel

Laut PM Studios und Acttil ist ein physischer Release für Mercenaries Saga Chronicles geplant. Seit Februar ist der Titel digital im Nintendo eShop erhältlich und soll im Sommer ebenfalls eine Verkaufsversion erhalten. PM Studios und Acttil haben mit VOEZ kürzlich erst einen anderen eShop-Titel angekündigt, der bald in den Handel kommen soll.

Die Sammlung enthält die Spiele Mercenaries Saga, Mercenaries Saga 2: Order of the Silver Eagle und Mercenaries Saga 3: Gray Wolves of War. Die letzten beiden Ableger der strategischen Rollenspielserie sind bereits für Nintendo 3DS, iOS und Android in englischer Sprache verfügbar. Der erste Teil wird dagegen zum ersten Mal in die englische Sprache übersetzt.

In Mercenaries Saga: Will of the White Lions spielt ihr den Kommandanten Leon, der die Einheit „White Lions“ anführt. Seine Aufgabe besteht darin, Banditen und Monster zu bekämpfen, doch unerwartete Ereignisse ziehen ihn in einen Krieg. Die Hauptfigur in Mercenaries Saga 2: Order of the Silver Eagle heißt Claude. Er ist der Anführer der Gruppe „Silver Eagle“ und dient dem König. Eines Tages gelingt es ihm nicht, Prinz Laz vor einem Meuchelmörder zu schützen. Der Prinz wird durch das Attentat vergiftet. Um ein Gegenmittel zu finden, begibt sich Claude auf ein Abenteuer.

In Mercenaries Saga 3: Gray Wolves of War geht es um Marion, den Anführer der Söldnergruppe „Gray Wolves“. Die Gruppe arbeitet gemeinsam mit den königlichen Kampfkräften, um die Befreiungsarmee zu vernichten. Die Version für Nintendo Switch bietet 82 Kapitel, die euch vor Entscheidungen stellen, die je nach Auswahl zu einem anderen Ende führen. Um eure Einheiten zwischen den Kampagnen zu trainieren, werden freie Kämpfe geboten.

