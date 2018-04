Erste Screenshots zu Shining Resonance Refrain

By

Erst kürzlich wurde angekündigt, dass Shining Resonance Re:frain als Shining Resonance Refrain am 10. Juli 2018 im Westen für PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One und PCs erscheinen wird. Nun gibt es eine ganze Reihe Screenshots zur Version für Nintendo Switch und ein Eröffnungsvideo für diese Konsole – dieses unterschiedet sich jedoch nicht von dem, welches bereits im letzten Jahr für PlayStation 4 gezeigt wurde.

In welcher speziellen Edition der Titel veröffentlicht wird und was ihn vom Original unterschiedet, könnt ihr ausführlich in unserer letzten News nachlesen. Unten gibt es die besagten Screenshots und das etwa zwei Minuten lange Video.

Das Spiel erscheint hierzulande in einer Draconic Launch Edition*. Vorbesteller von Shining Resonance Refrain (nur Konsolen) werden bei teilnehmenden Händlern zusätzlich ein hochwertiges Metall-Slipcase mit einem Artwork von Excella, Sonia und Kirika erhalten.

via Gematsu